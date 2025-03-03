Üsküdar'da Ramazan Şenliği devam ediyor: Çocuklar 1 ay boyunca camide eğlenecek

Çocuklar camiyi neşe yeri olarak görüyor

Bu yıl farklı olarak eski usul dönen salıncak getirdiklerini ifade eden Aydın, "Çocuklar camiyi, tabiri caizse, bir neşelenme, mutlu olma, huzur dolma yeri olarak görüyorlar. Bu işi yaparken alanında uzman birçok kişiyle 'Çocuklara Ramazanı nasıl anlatmalıyız, sevdirmeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz?' gibi konularda istişarelerde bulunduk. Çocuk burada Ramazan'ı kafasında güzel bir anı olarak kodlamış oluyor. En kıymetli bulduğumuz nokta burası. Seneye bir daha Ramazan'a ulaşmayı iple çeken çocuklar görmeye başladık." görüşünü paylaştı.