Üsküdar'da Ramazan Şenliği devam ediyor: Çocuklar 1 ay boyunca camide eğlenecek

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü ve Hacı Ahmet Ünal Vakfı işbirliğiyle Üsküdar'daki tarihi Valide-i Cedid Camisi'nde "Ramazan Şenliği" düzenleniyor.
Halat çekme yarışmasından Karagöz oyununa türlü etkinlikler yapılıyor
Çocukları camiye ve manevi değerlere alıştırma amacıyla hazırlanan şenlikte, patlamış mısır, pamuk şeker ve içecek gibi ikramların yanı sıra Karagöz oyunu, halat çekme yarışması, iyilik panosu, dönme dolap, fotoğraf alanı ve atölye etkinlikleri de minik misafirlerle buluşuyor.
En uygun mekanlar camiler
İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdür Yardımcısı Sebahattin Karakoç, Ramazan ayına mahsus en güzel aktiviteler için en uygun mekanların da camiler olduğunu ifade etti.
Geleceği geçmişle planlamalıyız
Geleceğe yol alırken geçmişi bir kenara bırakmanın doğru olmayacağını belirten Karakoç, "Gelecek henüz geldi diye de kayıtsız kalamayız. Bugünden, geçmişten güç alarak geleceği planlamak zorundayız. Geleceği planlamak için de bizim peşimizden gelen gençlere, çocuklara, her yaştan insana geçmişinin geleceğine ne şekilde destek sağladığını, güç verdiğini çok iyi anlatmak, göstermek zorundayız." ifadelerini kullandı.
İki yıldır Ramazan Şenliği yapıyoruz
Hacı Ahmet Ünal Vakfı Genel Müdürü Bekir Aydın etkinliklerin ikinci yılı olduğuna işaret ederek, "İki yıldır burada çocuklara, gençlere, ailelere ve toplumun her kesimine Ramazan sevincini yaşatmak, Ramazan'ın mutluluğunu bir arada, gönül gönüle, el ele yaşamak için programlar organize ediyor ve buna da 'Ramazan Şenliği' diyoruz." dedi.
Yetişkinler de istifade ediyor
Çocuklara ikramlar ve hediyeler sunduklarını anlatan Aydın, "Gençlerimizle beraber atölye faaliyetleri, namaz programları, iftar organizasyonları yapıyoruz. Yetişkinlerimiz de bu güzel atmosferin güzelliğinden istifade ederek Ramazan'ı değerlendirmiş, ihya etmiş oluyor." değerlendirmesinde bulundu.
Yetişkinler de istifade ediyor
Çocuklara ikramlar ve hediyeler sunduklarını anlatan Aydın, "Gençlerimizle beraber atölye faaliyetleri, namaz programları, iftar organizasyonları yapıyoruz. Yetişkinlerimiz de bu güzel atmosferin güzelliğinden istifade ederek Ramazan'ı değerlendirmiş, ihya etmiş oluyor." değerlendirmesinde bulundu.
Ramazan'ın geldiğini hatırlatmak istiyoruz
Ramazan bilincinin pekiştirilmesinin yanı sıra bu yıl Filistin konusunda duyarlılık kazanılması amacıyla da çeşitli etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Aydın, şunları kaydetti: "Ah o eski Ramazanlar nerede diyen anne ve babalar yerine eski Ramazanlar nerede demeyen çocuklar olacaklar. Gayemiz Ramazan'ın geldiğini, bunun çocuklara mutluluk kattığını, bereket, hayır ve huzur ayı olduğunu anlatmak istiyoruz. Hatıralarında, dimağlarında güzel bir anı bırakmak istiyoruz."
Çocuklar camiyi neşe yeri olarak görüyor
Bu yıl farklı olarak eski usul dönen salıncak getirdiklerini ifade eden Aydın, "Çocuklar camiyi, tabiri caizse, bir neşelenme, mutlu olma, huzur dolma yeri olarak görüyorlar. Bu işi yaparken alanında uzman birçok kişiyle 'Çocuklara Ramazanı nasıl anlatmalıyız, sevdirmeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz?' gibi konularda istişarelerde bulunduk. Çocuk burada Ramazan'ı kafasında güzel bir anı olarak kodlamış oluyor. En kıymetli bulduğumuz nokta burası. Seneye bir daha Ramazan'a ulaşmayı iple çeken çocuklar görmeye başladık." görüşünü paylaştı.
Ramazan boyunca devam edecek
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Üsküdar İlçe Müftülüğü ve Birr Gençlik Hareketi'nin de destek verdiği etkinlikler, Ramazan ayı boyunca teravih namazı sonrasında Valide-i Cedid Camisi avlusunda devam edecek.