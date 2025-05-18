Depremin merkezi Konya’ydı ama Ankara’da büyük bir paniğe sebep oldu. İki gün önce Kulu-Tuzgölü fay hattında meydana gelen sarsıntı, başkentin zemin güvenliğini yeniden gündeme taşıdı. Afet uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen’e göre, Ankara çevresi 7 büyüklüğünü aşabilecek çok sayıda fay hattıyla çevrili. Özmen, “Tuzgölü fayı 1000 yıldır kırılmadı ve ciddi bir enerji birikimi olabilir” ifadeleriyle beraber, zemin yapısı sağlam olmayan semtlere dikkat çekti.

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, Ankara’da korkuya neden oldu. Sarsıntı sonrası en çok merak edilen konu “Başkentin zemin güvenliği” oldu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve afet uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Ankara’nın doğrudan fay hattı üzerinde olmasa da dört bir yanında bulunan ve 7 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek faylarla dikkat çekti ve uyarılarda bulundu. İşte o depremin ayrıntıları…

1 /8 Konya'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 15 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 15.46’da, Konya’nın Kulu ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 18.73 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Merkez üssü, 39.0675° kuzey enlemi ve 33.27639° doğu boylamı olarak kaydedildi. Sarsıntı, Ankara, Konya, ve çevre illerde de hissedildi.

2 /8 Uzman isimden kritik açıklamalar

Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve afet uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, 5.2’lik depremin Konya’dan çok Ankara’da hissedilmesinin nedenini, Kulu-Tuzgölü fay hattının başkente sadece 100 kilometre uzaklıkta olmasına bağladı.

3 /8 Tuzgölü fayı 1000 yıldır kırılmadı

Hürriyet’e yaptığı açıklamada bu fayın “levha içi fay” olduğunu ve yüksek kayma hızına sahip olmamakla birlikte 7’nin üzerinde deprem üretme potansiyeli taşıdığını vurgulayan Özmen, “Tuzgölü fayı 1000 yıldır kırılmadı. Olası bir kırılma 6.5 ve üzeri büyüklükte deprem doğurabilir; Ankara, Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir gibi şehirleri etkileyebilir” diye konuştu.



4 /8 Özmen’e göre Ankara doğrudan fay hattı üzerinde olmasa da çevresi adeta bir fay çemberiyle sarılmış durumda. Kuzeyde Kuzey Anadolu Fayı, batıda Eskişehir fay zonu, doğuda Ezinepazar ve Elmadağ fayı, güneyde ise Tuzgölü fayı bulunuyor.

5 /8 “Sisam depremi İzmir’e 75 kilometre uzaklıktaydı ama Bayraklı’yı yıktı. Ankara da benzer bir risk taşıyor” diyen Özmen, AFAD’ın son tehlike haritasında Ankara için deprem parametrelerinin yüzde 50 oranında değiştiğine dikkat çekti.

6 /8 Özellikle 1980 öncesi yapılan binaların bulunduğu Batıkent, Sincan, Etimesgut ve Demetevler gibi bölgelerin zemin yapısının da sağlam olmadığını belirten uzman, “Ankara, mevcut yapı stoğuyla 7 ve üzeri büyüklükte bir depremde ciddi sarsıntı yaşar." ifadelerini kullandı.

7 /8 Naci Görür'den 'Konya depremi' açıklaması: Bölgeyi etkileyebilecek büyük bir fay

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen depremin ardından açıklamalarıyla gündemden düşmeyen uzman isim Naci Görür'den de açıklama gelmişti