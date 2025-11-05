Yeni Şafak
Vatikan heyeti Bursa'da: Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo 28 Kasım'da İznik'i ziyaret edecek

21:255/11/2025, Çarşamba
AA
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde aralarında Papa'nın Genel Vekili Kardinal Baldassare Reina'nın da yer aldığı heyeti, Bursa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Programları kapsamında Vatikan'dan gelen papaz ve rahibelerden oluşan 38 kişilik heyet, ilk olarak İznik Bazilikası ve Ayasofya Camisi'ni gezdi.



Daha sonra kent merkezine gelen heyet, tarihi Bursa Büyükşehir Belediye Binası'nı ziyaret ederek Koza Han'a geçti. Kardinal Baldassare Reina, handaki esnafla selamlaştı.



Roma Piskoposluğu Vekili Renato Tarantelli Baccari, Rahibe Rebecca, Roma Vikaryası Hac Pastoral Ofisi Direktörü Antonia Romana Nazzaro ve diğer yetkililerin de aralarında bulunduğu heyet, Kapalı Çarşı ve Protestan Kilisesi'ni de ziyaret etti.



Vatikan Basın Ofisi'nin paylaştığı programa göre, Papa 14. Leo'nun 28 Kasım'da İznik'e gelerek, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü törenlerine katılması bekleniyor.



#Bursa
#Vatikan
#Papa
