Yangın kabusu sürüyor: Seferihisar‘da yeni bir yangın, TOKİ konutları tedbiren tahliye edildi

Hem havadan hem de karadan ekipler geldi ancak rüzgarın etkisiyle alevlerin arasında kaldık. İtfaiye ekipleri o anda çok kontrollü davrandı. Hemen TOKİ'ye giden yolu kestiler ve böylece yangının önünü kesmeyi başardılar. Bu sırada biz de TOKİ'yi tahliye ettik. Şu anda TOKİ'de yaklaşık bin 500 kişi yaşıyor. Her hane dolu olmasa da dolu hane sayısı oldukça fazla. Tüm bu haneleri tahliye ettik...