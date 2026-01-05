Yine petrol darbesi

Çin’i Latin Amerika’dan çıkarma hamlesi

Venezuela dünya petrol rezervinin %17’sine sahip. Ülke ayrıca altın ve lityum zengini. Enerji dönüşümünün kilit hammaddesi lityumun %60’ı Bolivya, Arjantin ve Şili gibi Latin Amerika ülkelerinde bulunuyor. Küresel lityum rafinasyon kapasitesinin %60’ı ise Çin’de. Bu nedenle Maduro darbesinin bir hedefi Çin’in Latin Amerika’daki varlığı.