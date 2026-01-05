Yeni Şafak
Yine petrol darbesi

04:005/01/2026, Pazartesi
G: 5/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak Gazetesi'nin 05 Ocak 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Çin’i Latin Amerika’dan çıkarma hamlesi

Venezuela dünya petrol rezervinin %17’sine sahip. Ülke ayrıca altın ve lityum zengini. Enerji dönüşümünün kilit hammaddesi lityumun %60’ı Bolivya, Arjantin ve Şili gibi Latin Amerika ülkelerinde bulunuyor. Küresel lityum rafinasyon kapasitesinin %60’ı ise Çin’de. Bu nedenle Maduro darbesinin bir hedefi Çin’in Latin Amerika’daki varlığı.

Trump yönetimi gasp planını hazırlamış: Petrol darbesini şirketlerle görüştü

Trump yönetiminin, Venezuela’ya yönelik askeri ve siyasi hamlelerden önce ABD’li petrol şirketleriyle temasa geçtiği, yıllar önce el konulan varlıklar için tazminat desteğini ülkeye geri dönüp petrol altyapısına yatırım yapmaları şartına bağladığı iddia edildi. Öte yandan ABD Başkanı, Venezuela'da taleplerinin yerine getirilmemesi halinde ikinci dalga harekata hazır oldukları tehdidinde bulundu.

Gaziantep'te süper derbi

Turkcell Süper Kupa yarı fifinalinde Galatasaray ile Trabzonspor, bugün Gaziantep’te mücadele edecek. Kazanan taraf, yarınki F.Bahçe-Samsunspor maçının galibiyle 10 Ocak’ta İstanbul’da fifinal oynayacak.

