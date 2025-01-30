YPG'den kaçıp işkenceleri anlattılar

Avrupa'da hedef üçte üç

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 8. ve son hafta karşılaşmalarının tamamı bu gece saat 23.00’te oynanacak. 9. sırada bulunan ve üst turu garantileyen Galatasaray, ilk 8’de yer alıp doğrudan son 16 turuna kalmak için Ajax deplasmanına 3 puan parolasıyla çıkacak. Hedefini 9-24 içinde yer alarak play-off turuna kalmak olarak belirleyen 23. sıradaki Fenerbahçe ile 24. Beşiktaş da 3 puan için mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, Danimarka’da Midtjylland’a konuk olurken, siyah-beyazlı takım da Twente ile Hollanda’da karşılaşacak.



