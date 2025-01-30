YPG'den kaçıp işkenceleri anlattılar

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 30 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Irkçı söylemler yatırımı da vurdu
Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde zirveye çıkan Suriyelilere yönelik ırkçı tehditler, bu ülkeden gelen yatırımların durmasına yol açtı. Suriyeli İş Adamlar Derneği'nin raporuna göre, 2022'ye kadar 2,6 milyar lira seviyelerini koruyan Suriye menşeli yatırım hacmi, 2023'te yarı yarıya azaldı.
YPG’den kaçan çocuklar işkenceyi anlattı
Terör örgütü PKK/YPG’nin zorla alıkoyduğu çocuklar, Münbiç ve Tel Rıfat’ın işgalden kurtarılmasının ardından kaçıp Suriye Milli Ordusu’na teslim oldu. Örgütün sahte belgelerle yaşlarını büyütüp ellerine silah verdiğini söyleyen çocuklar, yaşadıkları baskı ve işkenceyi anlattı.
Avrupa'da hedef üçte üç
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 8. ve son hafta karşılaşmalarının tamamı bu gece saat 23.00’te oynanacak. 9. sırada bulunan ve üst turu garantileyen Galatasaray, ilk 8’de yer alıp doğrudan son 16 turuna kalmak için Ajax deplasmanına 3 puan parolasıyla çıkacak. Hedefini 9-24 içinde yer alarak play-off turuna kalmak olarak belirleyen 23. sıradaki Fenerbahçe ile 24. Beşiktaş da 3 puan için mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, Danimarka’da Midtjylland’a konuk olurken, siyah-beyazlı takım da Twente ile Hollanda’da karşılaşacak.