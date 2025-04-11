Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı mevsim ortalamalarının altında kaldı

Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan diğer baraj olan Namazgah'ta ise doluluk 11 milyon 3 bin metreküp suyla yüzde 48 olarak ölçüldü. İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, şu anda Yuvacık Barajı'nın üçte ikisinin dolu olduğunu, daha önce böyle bir durumun olmadığını söyledi.