Zengin bir tarihe sahip Kaleiçi UNESCO yolunda: Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınması için çalışmalar başlatıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un turizm sektöründe ilk 7 ayı değerlendirdiği açıklamasına değinen Vali Hulusi Şahin, yıl sonu için belirlenen hedef de Antalya'nın önemine dikkat çekerek, bu kapsamda çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı. Şahin, "Kültür ve Turizm Bakanımızın açıkladığı veriler ümit verici. Bakanlığımızın bize koymuş olduğu bir hedef var, 60 milyon turist 60 milyar dolar turizm geliri. Bunun da amiral gemisi elbette ki Antalya, Antalya olarak üzerimize düşeni bu hedef doğrultusunda yapıyoruz. Nitekim son yedi ayda gelen rakamlar da, bir önceki yıla göre yüzde 10 civarında artış yaşanıyor. Tabii ki FTI hadisesi gibi bazı olumsuzluklar da yaşıyoruz. Çok dinamik bir süreç turizm, kendi bünyesinde dalgalanmaları içeriyor, hep güzel olur diyemiyoruz. Bütün mücadelemiz, turizm pastasından Türkiye'nin ve Antalya'nın hak ettiği payı alması. Umuyorum ki, yılbaşı itibari ile 60 milyon ziyaretçiye ki bunun üçte biri Antalya demektir ve 60 milyar gelire ulaşacağız” diye konuştu.



