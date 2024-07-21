80 yaşındaki kadın sığırdan alınan kalp kapakçığı ile sağlığına kavuştu: Ameliyattan önce hiç yürüyemiyordum

Tamtekin, bu ameliyatların zaman açısından büyük avantajları olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:





"Dikişsiz sığırdan elde edilen bu kapakların en büyük özelliği ameliyat süresini çok kısaltması. Teyzemiz 80 yaşında hem kapak değişimi hem de bypass ameliyatını yaptık. Normal şartlarda eski kapakların çıkarılması ve takılması 1 saate yakın süre alırken eski kapağın çıkarılıp bunun takılması yaklaşık 5 dakikamızı aldı. Teyzemiz gibi ileri yaş hastalarda ameliyatın kısa sürmesi hastamızın erken taburcu olması ve yürümesi açısından önemli. O yüzden uygun hastalarda bu kapağı kullanıyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumunun bu kapağı karşılaması sebebiyle kapağı hastalarımıza kolaylıkla takabiliyoruz."