Dünyanın en büyük hekimlerinden biri olan ve Batı'da "Avicenna" olarak tanınan İbn-i Sina; Orta Çağ modern biliminin kurucusu ve hekimlerin önderi olarak kabul ediliyor. Bugün bile modern tıbbı etkileyen şifalı reçeteleriyle sıkça gündeme gelen İbn-i Sina’nın eşsiz önerileri, yüzyıllar sonra bile sağlıklı bir yaşam için güçlü bir rehber olmaya devam ediyor. Baş ağrısından astıma, cilt sarılığından böbrek taşına kadar birçok hastalık için geliştirdiği doğal çözümlerle insanlık tarihine katkıda bulunan İbn-i Sina’nın 9 farklı rahatsızlık için önerdiği tarifler, adeta bir sağlık hazinesi niteliği taşıyor. İşte İbn-i Sina’nın bin yıllık şifa reçetesi...

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2 /10 1. Sindirim i̇çin sarımsaklı reçete Modern tıbbın temel taşlarını koyan, İbn-i Sina, çocukların sindirim şikayetleri için sarımsağı öneriyor. Ayva suyu ile karıştırılan sarımsak çocuklara ağız yoluyla verildiğinde sindirimi güçlendirmeye yardımcı oluyor. Özellikle karlı havalarda soğuktan etkilenenler için de sarımsak ısıtıcı etkiye sahip.



3 /10 2. Göz hastalıkları i̇çin haşhaş ve gül yağı İbn-i Sina, göz ağrıları ve iltihapları için haşhaş suyunu damla olarak öneriyor. Göz kapağı sorunlarında ise gül yağı, anzorot ve hiltit karışımını tavsiye ediyor. Gece körlüğü için karaciğer tüketiminin faydalı olduğunu, böylece A vitamini desteği sağlanabileceğini belirtiyor.



4 /10 3. Cilt sarılığına parlayan cilt reçetesi Sağlıklı ve güzel bir cilt görünümü için İbn-i Sina, nohut, reyhan, rafadan yumurta ve incir gibi doğal ürünleri öneriyor.

5 /10 4. Böbrek taşı ağrısını azaltan karpuz çekirdeği Böbrek taşı ağrısını dindirmek için İbn-i Sina’nın reçetesi oldukça etkili: Kabuksuz karpuz çekirdeği, üzüm çekirdeği ve kereviz tüketimi. Ağır yiyeceklerden uzak durmayı öneren İbn-i Sina, böbrek sağlığını desteklemek için acı badem yağı ve siyah nohut öneriyor.

6 /10 5. Astım i̇çin bal ve i̇ncir Astım ve nefes darlığı için zengin bir reçete sunan İbn-i Sina, geven, kabuksuz badem, bal ve incir ile hazırlanan karışımı öneriyor. Bu doğal karışım, nefes darlığı çekenlerin rahatlamasına yardımcı oluyor.



7 /10 6. Ağız kokusuna özel macun tarifi Ağız kokusuna karşı İbn-i Sina, limon kabuğu, zencefil, karanfil ve tarçını bal ile macun kıvamına getirerek hazırlıyor. Bu karışım hem ağız kokusunu gidermekte hem de sindirim sistemine destek sağlamakta oldukça etkili.



8 /10 7. Baş ağrısını gideren hacamat ve doğal besinler Baş ağrısı için hacamat öneren İbn-i Sina, yumurta sarısı, sirke ve hindiba karışımının da ağrıyı dindirmede etkili olduğunu belirtiyor. Bu doğal reçete, kronik baş ağrısı çekenler için rahatlatıcı bir çözüm sunuyor.



9 /10 8. Uçuk ve mantar i̇çin meyan kökü kürü Uçuk ve mantar gibi cilt sorunları için meyan kökü ve sarı terminalia özünü öneren İbn-i Sina, hastalıklı bölgeye bu karışımı uygulamayı tavsiye ediyor.

