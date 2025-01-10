ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentindeki yangınlar giderek büyüyor. Yangın felaketinde evini kaybeden isimlerden biri de Survivor Turabi oldu. Turabi Çamkıran sosyal medyadaki paylaşımında 'Her şeye sıfırdan başlayacağız' deyip evini ve arabasını kaybettiğini duyurdu.
ABD tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birini yaşıyor.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, özellikle Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda binlerce konut ve araç kullanılmaz hale gelirken, çok sayıda kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Bu felaketten etkilenen ünlü isimlerden biri de Survivor yarışmasıyla tanınan Turabi Çamkıran oldu.
Turabi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla durumu takipçileriyle paylaştı.
Survivor Turabi, California'daki büyük yangında yanan ev ve arabalardan birinin kendisine ait olduğunu açıkladı.
Paylaşımında, "Evim de arabam da tamamen yok oldu. Artık geriye yalnızca bir sırt çantam, telefonum ve sağlık sorunlarıyla boğuşan bedenim kaldı" diyen Çamkıran, tüm mal varlığını kaybettiğini ifade etti.
"HER ŞEYE SIFIRDAN BAŞLAYACAĞIZ"
Turabi, "Her şeye yeniden başlamak zorundayım ama bunu daha önce de yapmıştım. Hayatıma sıfırdan başlamaya alışkınım" diyerek umudunu koruduğunu belirtti.
"SIFIRDAN BAŞLAMAK BANA YABANCI DEĞİL"
Turabi, "Her şeye yeniden başlamak zorundayım ama bunu daha önce de yapmıştım. Hayatıma sıfırdan başlamaya alışkınım" diyerek umudunu koruduğunu belirtti.
Turabi, Instagram hesabından ayrıca evinin eski ve şimdiki halini paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.