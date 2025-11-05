Yeni Şafak
AB'den Türkiye'ye müjdeli haber: 500 yıllık miras resmen onaylandı

11:585/11/2025, Çarşamba
DHA
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Avrupa Birliği’ne yapılan başvuru sonucunda, “Türk kahvesi” Türkiye’nin tescillenen ilk geleneksel ürün adı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan açıklamada, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan duyuruyla Türk kahvesinin, TOBB tarafından yapılan başvuru sonucu AB'de "geleneksel ürün adı" olarak ilan edildiği belirtildi.

Kültürümüzün en köklü sembollerinden biri olan Türk kahvesi, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde de yer alıyor. 

 500 yılı aşkın geçmişiyle, sadece bir içecek değil; misafirperverliğimizin, sohbetin ve dostluğun simgesi. 

TOBB olarak yerel ve geleneksel değerlerimizi korumak, dünya çapında tanıtmak ve tescil ettirmek için çalışmaya devam ediyoruz. 

Türk kahvesinin eşsiz kokusu ve lezzeti Avrupa'da da tescilleniyor" ifadeleri kullanıldı.

