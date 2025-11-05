AB'den Türkiye'ye müjdeli haber: 500 yıllık miras resmen onaylandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan açıklamada, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan duyuruyla Türk kahvesinin, TOBB tarafından yapılan başvuru sonucu AB'de "geleneksel ürün adı" olarak ilan edildiği belirtildi.