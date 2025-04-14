AFAD listeyi güncelledi: İşte Türkiye'nin deprem riski en düşük şehirleri

En son 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen felaket ise hafızalara kazındı. 53 bin 537 vatandaşımızı kaybettiğimiz bu acı tablo, bir kez daha depreme karşı hazırlıklı olmanın ne kadar hayati olduğunu gösterdi.