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Ahmet Tatlıses'ten babası İbrahim Tatlıses'e sitem dolu sözler: 'Kullanıldım ama...'

Ahmet Tatlıses'ten babası İbrahim Tatlıses'e sitem dolu sözler: 'Kullanıldım ama...'

14:1217/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde yaptığı 'Babalar Günü' paylaşımı yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Baba ile oğul arasındaki sular durulmuyor. Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses’e ağır sözler ile göndermeler de bulundu. İşte detaylar.

İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses’in ima dolu Babalar Günü paylaşımı sonrası bir kez daha gündeme geldi.

Baba-oğul arasındaki buzlar erimiyor. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından anlamlı bir mesaj paylaştı. 

Takipçilerine duygusal bir dille seslenen İbrahim Tatlıses, “Varlığıyla güven duyduğumuz, sessizce arkamızda duran o koca yürek… Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun” sözleriyle babaların rolünü vurguladı.

Ancak bu paylaşım yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses’in verdiği karşılık, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Ahmet Tatlıses, Babalar Günü’nü şu sözlerle kutladı:

“Ben babamdan sevgiyle büyümedim belki ama sevgisizliği gördükçe sevmeyi öğrendim. Ömrümü verdim. Kendimi değil, yüreğimi sundum. Kimi zaman bir kalkan, kimi zaman bir gölge oldum.

Kullanıldım, ama kırılmadım. Eğilmedim. Duruşumdan, karakterimden bir öğün bile vazgeçmedim.Ben sadece baba olmadım; ağabeydim, dayıydım, amcaydım, kardeştim. Dostuma dost, düşmanıma mesafeydim.


Evlat büyüttüm, torun sevdim, yürek taşıdım. Hayat beni yormaya çalıştı, ben hayata dik durarak cevap verdim. Bugün Babalar Günü. Ben sadece baba değil, baba gibi baba oldum. Allah’ın izniyle öyle de kalacağım.”

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