Almanya'dan Mekke'ye bisikletiyle hac yolculuğu yapıyor: 26 yaşındaki genç 63 gündür pedal çeviriyor

Daha önce Almanya'dan bisikletle İstanbul'a kadar geldiğini belirten Öztürk, şöyle konuştu:





"Yolculuğum çok iyi geçmişti ve memnun kalmıştım. Almanya'da son dönemlerde moralim bozuktu. Bisikletimle yolculuk yaparak tekrar o mutluluğu yaşamak istedim. Bu sefer daha büyük bir hedef koydum. Biz Müslümanlar için kutsal topraklarımız Mekke'den daha büyük bir hedef olamazdı. Bu yüzden hacı olabilmek için bu yolculuğa başladım. 63 gündür yoldayım. Ramazan ayını çeşitli Balkan ülkelerinde geçirdim. Çok güzel bir manevi haz içerisinde ramazan yaşadım. 30 günlük, yaklaşık 3 bin kilometrelik bir yolum kaldı. Bu da günlük 100 kilometre yol almam gerektiğini gösteriyor."