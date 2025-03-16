Amanos Dağları'ndan paraşütle atlayıp gökyüzünde baklava yaptılar

Tatlının yapımında zorlandıklarını anlatan Özgüven, "Gökyüzünde biraz hamurlar uçtu, zor oldu ama ustamız yaptı. Sonunda bir bülbül yuvası yapabildik. Pürmüz ile de ateşle yaktık. Hazırladığımız bülbül yuvasını da afiyetle yedik. Havada rahatça her şeyi yapabiliyoruz. Bu nedenle bence bu duyguyu herkes yaşamalı." diye konuştu.







