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Ankara'da kaybolan lise öğrencisi Fatmanur aranıyor

Ankara'da kaybolan lise öğrencisi Fatmanur aranıyor

13:109/06/2026, Salı
DHA
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Ankara’nın Beypazarı ilçesinde okuldan eve dönmeyen lise öğrencisi Fatmanur Akgün (17) için arama çalışması başlatıldı.

Beypazarı Hatice Cemil Ercan Fen Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Fatmanur Akgün, dün sabah elektrikli bisikletle gittiği okuldan eve dönmedi.

En son matematik sınavına giren Akgün, saat 10.33’te okulun güvenlik kamerası kaydında görüldü. Ailesinin ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Akgün’ün elektrikli bisikleti, İnözü Vadisi mevkisinde yol kenarında bulundu. Vadi içerisinde yapılan aramada ise Akgün’ün okul çantası ve ayakkabıları bulundu.

Ekiplerin gece boyunca süren arama çalışmalarına rağmen Fatmanur Akgün bulunamadı. Bölgede 120 kişilik personel arama köpekleri ile arama çalışmalarını sürdürüyor.

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