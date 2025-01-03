Artık çay içerken iki kez düşüneceksiniz: Tek bir çay poşeti milyarlarca tehlike saçıyor

Bu rakamlar şaşırtıcı derecede yüksek gelebilir ancak ne yazık ki daha önceden yüksek sıcaklık ile ısının bir araya getirildiği (yemek kapları ve mikrodalga fırınlar gibi) araştırma ile örtüşüyor. Bu, (mikro ve nano plastik) MNPL'lerin ne kadar yaygın olduğunu bize tekrar hatırlatan önemli bir uyarı.







