Artık çay içerken iki kez düşüneceksiniz: Tek bir çay poşeti milyarlarca tehlike saçıyor

Ülkemizin vazgeçilmez içeceklerinden biri de çay. Her sabah kahvaltının yanında taze demlenen çayın keyfi bir başka olsa da, zaman kısıtlaması yaşayanlar için poşet çaylar devreye giriyor. Ancak yeni bir araştırma, poşet çay içmeden önce iki kez düşünmenizi gerektirebilir.
Çayın pratikliği ve hızına rağmen yapılan incelemeler, poşet çayların bazı sağlık riskleri taşıyabileceğini ortaya koydu.
Barselona'da bir üniversitede araştırmacılar tarafından yürütülen yeni bir çalışmaya göre, bardak çay poşetleri milyarlarca mikro ve nano plastik (MNPL) parçacığını suya salıyor.
Bu rakamlar şaşırtıcı derecede yüksek gelebilir ancak ne yazık ki daha önceden yüksek sıcaklık ile ısının bir araya getirildiği (yemek kapları ve mikrodalga fırınlar gibi) araştırma ile örtüşüyor. Bu, (mikro ve nano plastik) MNPL'lerin ne kadar yaygın olduğunu bize tekrar hatırlatan önemli bir uyarı.
Üç farklı tip çay poşeti incelendi
Araştırmacılar mümkün olduğunca dikkatli çalışarak, marketlerde satılan farklı markalarda çay poşetlerini denedi.
Hızı ölçmek için lazer teknikleri kullanılırken, ışığın dağılması da çay poşetlerinden salınan parçacıkların kimyasal ve fiziksel özelliklerinin son derece doğru fotoğrafını verdi.
Her mililitrede 1,2 milyar parçacık
Üç farklı tip çay torbası test edildi. Polipropilenden üretilenler her bir mililitrede 1,2 milyar parçacık salarken, bu parçacıkların ortalama boyutu 136,7 nanometreydi.
Selüloz torbalar her bir mililitrede ortalama 135 milyon parçacık salarken, parçacık boyutu 244 nanometreydi. Naylon-6 çay torbaları ise her mililitrede 8,18 milyon parçacık yaydı ve boyutları 138,4 nanometreydi.
İnsanlar plastik parçacıklara gıda ürünlerinin tüketimi, içme suyu ve hava yoluyla maruz kalabiliyor.
Plastiklerin, sağlıklı hücrelerin kansere dönüştüğü erken başlangıçlı kanser oluşumunda önemli bir rol oynayabileceğine dair kanıtlar giderek artıyor.
Bu yılın başlarında yapılan bir çalışmada, bağırsaklardaki kanser hücrelerinin mikroplastiklerle temas ettikten sonra daha hızlı yayıldığı tespit edilmişti.