Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Artık herkes fıstıklı baklava ve kaşar peynirli pide satamayacak: Bakanlıktan işletmelere içerik uyarısı geldi!

Artık herkes fıstıklı baklava ve kaşar peynirli pide satamayacak: Bakanlıktan işletmelere içerik uyarısı geldi!

10:2821/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bakanlık, işletmelere tüketiciyi yanıltmamaları üzere bir klavuz hazırladı. Bu düzenleme kapsamında artık içeriğinde bulunmayan ürünler, isim olarak etikette yazılamayacak. Yer fıstıklı baklavaya, fıstıklı baklava, kaşarsız tosta, kaşarlı tost denemeyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketiciyi koruma maksatlı yeni bir düzenlemeye gitti. Bu kapsamda içeriğinde Antep fıstığı yer almayan ürünlerde tatlıcılar "fıstıklı baklava" ibaresi ile satış yapamayacak. Büfeler ise içeriğinde kaşar peyniri bulunmayan ürünlerde "kaşarlı" ifadesini kullanamayacak.



Bakanlığın düzenlemesine göre, pide, tost, sandviç gibi ürünler, içeriğindeki peynir türüne göre açık şekilde tanımlanmak zorunda olacak. 

Örneğin; artık "kaşarlı tost" ifadesi yalnızca kaşar peyniri içeren ürünler için geçerli olacak, eritme peynirle hazırlanmış ürünler “eritme peynirli tost” gibi içerikte ne varsa o etikete yazılacak.

Yeni uygulamaya göre baklavacılar, içeriğinde Antep fıstığı yerine yer fıstığı kullanılan baklavaları, artık “fıstıklı baklava” ismiyle satamayacak. Bu tür ürünler için “yer fıstıklı baklava” ibaresinin kullanılması zorunlu olacak.



#baklava
#pide
#börek
#kaşar
#Tarım ve Orman Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
23 Nisan eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan 2025 Çarşamba günü eczanelerin çalışma saatleri!