Artık herkes fıstıklı baklava ve kaşar peynirli pide satamayacak: Bakanlıktan işletmelere içerik uyarısı geldi!

Bakanlık, işletmelere tüketiciyi yanıltmamaları üzere bir klavuz hazırladı. Bu düzenleme kapsamında artık içeriğinde bulunmayan ürünler, isim olarak etikette yazılamayacak. Yer fıstıklı baklavaya, fıstıklı baklava, kaşarsız tosta, kaşarlı tost denemeyecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketiciyi koruma maksatlı yeni bir düzenlemeye gitti. Bu kapsamda içeriğinde Antep fıstığı yer almayan ürünlerde tatlıcılar "fıstıklı baklava" ibaresi ile satış yapamayacak. Büfeler ise içeriğinde kaşar peyniri bulunmayan ürünlerde "kaşarlı" ifadesini kullanamayacak.
Bakanlığın düzenlemesine göre, pide, tost, sandviç gibi ürünler, içeriğindeki peynir türüne göre açık şekilde tanımlanmak zorunda olacak.
Örneğin; artık "kaşarlı tost" ifadesi yalnızca kaşar peyniri içeren ürünler için geçerli olacak, eritme peynirle hazırlanmış ürünler “eritme peynirli tost” gibi içerikte ne varsa o etikete yazılacak.
Yeni uygulamaya göre baklavacılar, içeriğinde Antep fıstığı yerine yer fıstığı kullanılan baklavaları, artık “fıstıklı baklava” ismiyle satamayacak. Bu tür ürünler için “yer fıstıklı baklava” ibaresinin kullanılması zorunlu olacak.