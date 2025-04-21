Artık herkes fıstıklı baklava ve kaşar peynirli pide satamayacak: Bakanlıktan işletmelere içerik uyarısı geldi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketiciyi koruma maksatlı yeni bir düzenlemeye gitti. Bu kapsamda içeriğinde Antep fıstığı yer almayan ürünlerde tatlıcılar "fıstıklı baklava" ibaresi ile satış yapamayacak. Büfeler ise içeriğinde kaşar peyniri bulunmayan ürünlerde "kaşarlı" ifadesini kullanamayacak.







