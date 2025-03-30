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Bakan Kurum'dan ' Uluslararası Sıfır Atık Günü' paylaşımı: Atmak yerine iyileştirebiliriz

Bakan Kurum'dan ' Uluslararası Sıfır Atık Günü' paylaşımı: Atmak yerine iyileştirebiliriz

19:0730/03/2025, Pazar
DHA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde 'Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru' temalı klip paylaştı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Atmak yerine iyileştirebiliriz. Toprağın en saf armağanı olan pamuğun iplikten kumaşa, kumaştan bir gömleğe ulaşan hikayesini devam ettirmek hepimizin elinde. Tüketimi azaltıp, dönüşümü çoğaltmak için bu yıl 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde, 'Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru' temasıyla doğa dostu çözümleri hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandı.



'DOĞA HİÇ DURMADAN KENDİ DÖNGÜSÜNÜ YAŞAR'


Ebru sanatının icra edildiği filmde pamuğun ipliğe, iplikten kumaşa, kumaştan da bir gömleğe dönüşen hikayesi anlatıldı. Sürdürülebilir tekstil anlayışıyla geri dönüşüme dikkat çekilen filmde Sıfır Atık mesajı şöyle aktarıldı:

"Renkler dağılır, desenler silinir. Ama yok olmak için değil, yeniden doğmak için. Ve pamuk, geldiği yere, toprağın kalbine dönmeye hazırlanır. Bu bir son değil, yeni bir başlangıcın eşiğidir. Böylece, doğa hiç durmadan kendi döngüsünü yaşamaya devam eder."

#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği
#Murat Kurum
#Sıfır Atık Günü

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