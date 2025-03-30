Bakan Kurum'dan ' Uluslararası Sıfır Atık Günü' paylaşımı: Atmak yerine iyileştirebiliriz

"Renkler dağılır, desenler silinir. Ama yok olmak için değil, yeniden doğmak için. Ve pamuk, geldiği yere, toprağın kalbine dönmeye hazırlanır. Bu bir son değil, yeni bir başlangıcın eşiğidir. Böylece, doğa hiç durmadan kendi döngüsünü yaşamaya devam eder."