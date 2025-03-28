Bayram öncesi fırsatçılar yine iş başında: Ucuz fıstıklı diye satılan tatlı ıspanaklı bile olabilir

Antep fıstığının hilesinin çok olduğuna vurgu yapan Geyik, "Maalesef son dönemlerde tatlı yaparken hileleri de artmaya başladı. Yer fıstığını, bezelyeyi veya ıspanağı artık makinede öğütüyorlar ve gıda boyası ile boyayıp kullanıyorlar. Vatandaşın bunu anlaması zor. Tatlıda kalitesiz yağ kullanmak mide rahatsızlıklarına yol açar ve zehirlenmeye de neden olur. İyi bir tatlı ortaya çıkartmak için malzemeden kaçınılmaması gerekiyor. Keyifle tatlı yerken üzülmeyin" diyerek merdiven altı üretimlere karşı uyardı.



