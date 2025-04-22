Bilim adamları bilinen en acı maddeyi keşfetti

Bilim adamları, bu gibi doğal acı bileşiklerin sadece ağızda değil, mide, bağırsak, kalp ve akciğerlerde de bulunan acı reseptörlerini etkileyebileceğini belirtiyor. Ancak bu sensörlerin vücudun diğer bölgelerindeki rolü hâlâ tam olarak bilinmiyor.