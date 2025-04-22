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Bilim adamları bilinen en acı maddeyi keşfetti

Bilim adamları bilinen en acı maddeyi keşfetti

09:1522/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Gıda bilimcileri, şimdiye kadar bilinen en yoğun acılığa sahip kimyasal maddeyi keşfettiklerini duyurdu. Öyle ki, sadece 1 gramı 106 küvet dolusu suya karıştırılsa bile hâlâ acı tat veriyor.

Almanya'daki Leibniz Gıda Sistemleri Biyolojisi Enstitüsü'nde görev yapan bilim adamları, acı tadın gizemlerini aydınlatabilecek önemli bir keşfe imza attı.

Araştırmacılar, Amaropostia stiptica adlı raf mantarından üç kimyasal bileşik çıkardı. Bu maddelerin, insan dilindeki acı tat reseptörlerine olan etkisi incelendi.

1 gramı 106 küvet dolusu suyu acı yaptı

Bu üç bileşikten biri olan oligoporin D, oldukça düşük miktarlarda bile acı tadı tetikleyebiliyor. Öyle ki, sadece 1 gramı 106 küvet dolusu suya karıştırılsa bile hâlâ acı tat veriyor.

Zehirli değil, son derece acı

Araştırmaya göre, bu bileşikler zehirli değil; ancak tatları son derece acı.

Bilim adamları, bu gibi doğal acı bileşiklerin sadece ağızda değil, mide, bağırsak, kalp ve akciğerlerde de bulunan acı reseptörlerini etkileyebileceğini belirtiyor. Ancak bu sensörlerin vücudun diğer bölgelerindeki rolü hâlâ tam olarak bilinmiyor.

Dr. Behrens şu açıklamayı yaptı:

"Ne kadar çok acı bileşik ve reseptör verisi toplarsak, yeni maddeleri tanımlamak ve etkilerini tahmin etmek o kadar kolay olur"


Bilim adamları, her acı maddenin zehirli olmadığını, aynı şekilde her zehirli maddenin de acı olmadığını hatırlatıyor.

Örneğin, köygöçüren mantarı gibi son derece zehirli bazı türlerin tadı neredeyse hiç acı değildir.

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