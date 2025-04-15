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Bir Zamanlar İstanbul'a yeni soluk: Ünlü oyuncu diziye dahil oldu

Bir Zamanlar İstanbul'a yeni soluk: Ünlü oyuncu diziye dahil oldu

16:1115/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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TRT 1’in sevilen dönem dizisi 'Bir Zamanlar İstanbul', ilk bölümünden itibaren güçlü hikayesi ve başarılı oyunculuklarıyla dikkat çekiyor. Başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un paylaştığı diziye, 'Nurhayat' karakter dahil oldu.

“Çağdaş bir Köroğlu hikâyesi” sloganıyla çekilen “Bir Zamanlar İstanbul” dizisi, izleyicinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Oyuncu kadrosundaki değişikliklerle de gündeme gelen 'Bir Zamanlar İstanbul'un kadrosu genişliyor.

Başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un paylaştığı diziye yeni bir oyuncu dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Açelya Elmas, “Nurhayat” adlı karakterle ekibe katıldı.

Açelya Elmas konservatuvarda 2 yıl opera ve şan eğitimi, 4 yıl müzikal eğitimi almıştır. Açelya Elmas konservatuvarda okuduğu dönemde opera kliplerinde, özel kliplerde rol almıştır. 2000’li yıllarda Taksim Sanat Evi’nde ve Fransız sokağında sahne almaya devam etmiştir.

Açelya Elmas kimdir?

25 Mayıs 1977 tarihinde İstanbul’da doğan Açelya Elmas, Türk oyuncudur.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünden mezunudur. Kendisi gibi oyuncu olan Naz Elmas'ın ablasıdır.


Nurhayat’ın hikâyedeki yeri şimdiden merak konusu oldu.

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