TRT 1’in sevilen dönem dizisi 'Bir Zamanlar İstanbul', ilk bölümünden itibaren güçlü hikayesi ve başarılı oyunculuklarıyla dikkat çekiyor. Başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un paylaştığı diziye, 'Nurhayat' karakter dahil oldu.

1 /7 “Çağdaş bir Köroğlu hikâyesi” sloganıyla çekilen “Bir Zamanlar İstanbul” dizisi, izleyicinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

2 /7 Oyuncu kadrosundaki değişikliklerle de gündeme gelen 'Bir Zamanlar İstanbul'un kadrosu genişliyor.

3 /7 Başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un paylaştığı diziye yeni bir oyuncu dahil oldu.

4 /7 Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Açelya Elmas, “Nurhayat” adlı karakterle ekibe katıldı.

5 /7 Açelya Elmas konservatuvarda 2 yıl opera ve şan eğitimi, 4 yıl müzikal eğitimi almıştır. Açelya Elmas konservatuvarda okuduğu dönemde opera kliplerinde, özel kliplerde rol almıştır. 2000’li yıllarda Taksim Sanat Evi’nde ve Fransız sokağında sahne almaya devam etmiştir.

6 /7 Açelya Elmas kimdir? 25 Mayıs 1977 tarihinde İstanbul’da doğan Açelya Elmas, Türk oyuncudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünden mezunudur. Kendisi gibi oyuncu olan Naz Elmas'ın ablasıdır.

