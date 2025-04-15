Boykotçuya 'boykot' sürüyor: Aybüke Pusat'ın bir işi daha iptal edildi

CHP'nin 2 Nisan boykotuna destek verdiği için tepkilerin odağı haline gelen ve TRT'nin Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkartılan Aybüke Pusat'a bir kötü haber daha geldi. Pusat'ın sahne aldığı Chaplin adlı tiyatro oyunu, organizasyon şirketi tarafından programdan çıkarıldı.

1 /6 Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP 2 Nisan'da "tüketimi durduruyoruz" sloganıyla boykot çağrısı başlatmıştı.

2 /6 TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat'ın başrolünde yer alan Aybüke Pusat da, yerli ve milli ürünlere boykot çağrısı yapan isimler arasında yer almıştı.



3 /6 Yerli ve milli ürünlere boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat, paylaşımının ardından dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.



4 /6 Tepkilerin odağındaki Pusat ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.



5 /6 Tiyatro oyunu da iptal edildi

Pusat'ın rol aldığı tiyatro oyunu Chaplin'in gösterimi de, oyunun organizatörü tarafından iptal edildi.



