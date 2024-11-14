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Canan Karatay 'Dubai Çikolatası' çılgınlığına son noktayı koydu: Gizli tehlikeyi açıkladı

Canan Karatay 'Dubai Çikolatası' çılgınlığına son noktayı koydu: Gizli tehlikeyi açıkladı

Pınar Görgü
11:5914/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Sağlık alanında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, yine ezber bozdu. Son dönemde oldukça popüler olan Dubai çikolatası çılgınlığına dair çarpıcı bir uyarıda bulundu. İşte Canan Karatay'ın gündeme damga vuran o sözleri...

Dünyayı sarsan Dubai çikolata çılgınlığı, her gün başka bir hal alıyor.

Peki, görüntüsü kadar kendisi de bu kadar güzel mi?

Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir televizyon programında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Karatay, son günlerde aniden popüler olan ve yok satan Dubai çikolatası konusunda uyarılarda bulundu.

"Zehir!"

'Zehir' olarak tanımladığı bu lezzetlerle ilgili konuşan uzman isim, "Hazır olan her şey zehir, fabrikadan çıkan her şey zehir artık. Bunu artık kabul etmek lazım" dedi.


Dubai çikolatası hakkında konuşan ünlü profesör şu ifadelere yer verdi:


"Zehir. Firmaların yaptığı, ürettiği bir zehir. Yesinler, vücutlarına asit yapsınlar, hastalansınlar, kanser olsunlar. Ondan sonra 'annem kanser oldu ben de olacağım' diye beklesinler"

İnsanların Dubai çikolatası satılan dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşturmasını

eleştiren Karatay şu ifadeleri kullandı:


"İnsanlar zehre koşmuyor. İnsanlar akıllarını yapay zekaya bıraktılar. Yani yapay zeka şeytandır. Beyinlerinizi şeytana bırakmayın.

Hazır olan her şey zehir, fabrikadan çıkan her şey zehir artık bu dünyada. Bunu artık kabul etmek lazım"

Son dönemde oldukça popüler olan çikolata yok satıyor ancak zararları hakkında uzman isimlerden birçok uyarı geliyor.

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