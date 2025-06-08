Çeyiz sandığıyla başladı: Merak 220 parçalık antika koleksiyonuna dönüştü

"Ailem çok para harcamamı istemese de artık alıştılar"





En büyük hayalinin Ankara'nın Samanpazarı semtinde bir antika dükkanı açmak olduğunu dile getiren Çelik, şöyle konuştu:





"Bu işi yapmak istiyorsanız bir mekanınız ve sermayeniz olmalı. Paranız olabilir ama eşyaları sergileyecek yeriniz yoksa onları hiç etmiş olursunuz. Bu iş aceleye gelmez, sabır ve gönül işidir. Şu an evimde ailemle birlikte yaşıyorum, bir odayı müzeye çevirdim. Üniversite sınavına bile burada hazırlandım. Mekan dar olduğu için fazla eşya alamıyorum. Ailem çok para harcamamı istemese de artık alıştılar."