Çocukluk hayalimdi: 'Sen kızsın sanayide ne işin var dediler' dinlemedim

'Hiçbirini dinlemedim'

Bu işin biraz zor yanları da var. Akılda bazı şeyleri tutman gerekiyor. Bu iş akıl isteyen bir ustalık. Bazen yapamadığım ya da aklımda tutamadığım şeyler olabiliyor. Çocukluğumdan beri insanlar ben kız olduğum için bana sürekli, ‘Sen kızsın, senin sanayide ne işin var' dedi. Ben onların hiçbirini dinlemedim.