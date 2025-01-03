Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Biz varız' sözü Darülaceze sakininin yalnızlığına merhem oldu

Tosun, henüz 11 yaşındayken ailesiyle İstanbul'un Nişantaşı semtine taşındı. Eğitiminin ardından çalışmaya başladığı uluslararası firmanın muhasebe bölümünden emekli oldu.





Hayatı boyunca hiç evlenmeyen Tosun, yıllar içerisinde de anne, babasını ve 2 kardeşini kaybetti. Teşvikiye'deki dairesinde tek başına yaşayan ve demans olan Tosun hazirandan itibaren Darülaceze'nin sakinlerinden biri oldu.

Suzan Tosun, yıllarca uluslararası firmanın muhasebesinde çalıştığını belirterek, her işi yaptığını ve hiç yılmadığını söyledi.

Gençliğinde Paris ve Milano'yu da gördüğünü anlatan Tosun, "İstanbul'un her yerini, Ortaköy'ü, Suadiye'yi, Göztepe'yi seviyorum. İstanbul dünyanın incisi." dedi.