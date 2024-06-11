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Hayat

'Deprem kahini' tekrar sahnede: Hoogerbeets'in Türkiye paylaşımı dikkat çekti iki ili uyardı

23:30 - 11/06/2024 Salı
IHA

6 Şubat 2023'de meydana gelen Kahramanmaraş depreminden önceki tahminiyle dikkat çeken ve kamuoyunda 'deprem kahini' olarak bilinen Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets, bu kez Tokat ve Hatay için uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hoogerbeets, "İşaretli gölgeler yaklaşık değerdir" diyerek takipçilerini uyardı.

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Özellikle 6 Şubat depreminden sonra tahminleriyle dikkat çeken Frank Hoogerbeets, yeniden uyarıda bulundu.

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6 Şubat 2023 depreminden üç gün önce "Bu bölgelerde 7,5 büyüklüğünde deprem olacak" diyen ve haklı çıkan Hoogerbeets, 18 Nisan 2024'te Tokat'ta gerçekleşen depremi de doğru tahmin etmişti.



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18 Nisan 2024 saat 01.39'da “Bugün Batı ve Orta Türkiye'de orta şiddette sarsıntı var. Önümüzdeki birkaç gün içinde daha güçlü sarsıntılar yaşanabilir” diyerek uyarmıştı. Hoogerbeets'in 01.39'daki uyarısından 16 saat 32 dakika sonra 18:11'i gösterdiğinde Tokat Sulusaray merkezli 5,6'lık depremle sarsıldı.

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Hoogerbeets, yaptığı son açıklamada Tokat ve Hatay bölgelerine yeniden dikkat çekti. 

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Hoogerbeets, "İşaretli gölgeler yaklaşık değerdir” diyerek takipçilerini uyardı. 

Hoogerbeets'in tahminleri, bilim camiasında da bazı kesimler tarafından tartışma konusu oldu. 

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Hoogerbeets'in kullandığı yöntemlerin bilimsel dayanağı olmadığına dair görüşler olsa da geçmişte yaptığı bazı doğru tahminler, kamuoyunda büyük ilgi ve tartışmaya neden oldu.

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#Deprem
#Frank Hoogerbeets
#Hatay
#Tokat
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