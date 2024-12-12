Çanakkale öğle saatlerinde 4,4 büyülüğünde deprem ile sallandı. Deprem, çevre illerden de hissedilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu depremin olası büyük Marmara depremini etkileyeceğine ilişkin uyarıda bulundu. Görür, "Marmara'da kırılması beklenen kesimi etkileyecek" dedi.

1 /8 Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem, çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Saros Körfezi’nde Ecebat ilçesinin 13,52 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 14.34’te oldu.

2 /8 Yerin 25,5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ecebat ve çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.





3 /8 Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yaptı.





4 /8 Görür, Eceabat'ta gerçekleşen depremin Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAF) içerisinde olduğunu kaydetti.





5 /8 MARMARA DEPREMİNİ ETKİLER Mİ?

Öğle saatlerinde gerçekleşen depremin olası büyük Marmara depremini tetikleyip tetiklemeyeceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Görür, "Bu deprem fayın Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle az çok etkileyecektir." dedi.

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