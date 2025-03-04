Dünyaca ünlü model Bella Hadid'den Ramazan ayı mesajı

Her fırsatta Filistin'e desteğini gösteren dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid, bu kez Ramazan ayına özel bir mesaj paylaştı. Ünlü ismin sosyal medya paylaşımı beğeni topladı.
Hollandalı Yolanda Hadid ile Filistinli Mohamed Hadid'in kızı ABD'li ünlü model Bella Hadid, paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken isimlerden.
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile kardeşi Bella Hadid uzun yıllardır Filistin'in özgürlük mücadelesine verdikleri desteklerini sürdürüyorlar.
Bella Hadid geçtiğimiz yıl: "Kariyerim bitse bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.
Ünlü yıldız bu defa son paylaşımıyla gündem oldu.
Bella Hadid, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, Ramazan ayını kutladı.
"Ramazan mübarek olsun"
Bella Hadid, yeni paylaşımında sevenlerine; "Tüm Müslüman dostlarıma, cemaatime ve sevdiklerime Ramazan mübarek olsun. Bu kutsal ay boyunca sizlere sağlık, refah, mutluluk, güç ve neşe diliyorum" sözleriyle seslendi.