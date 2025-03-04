Dünyaca ünlü model Bella Hadid'den Ramazan ayı mesajı

"Ramazan mübarek olsun"

Bella Hadid, yeni paylaşımında sevenlerine; "Tüm Müslüman dostlarıma, cemaatime ve sevdiklerime Ramazan mübarek olsun. Bu kutsal ay boyunca sizlere sağlık, refah, mutluluk, güç ve neşe diliyorum" sözleriyle seslendi.



