Dünyada sadece Türkiye’de yetişiyor: Dağların 'mucize otu’ olarak biliniyor

Dünya üzerinde sadece Tunceli'de yaklaşık 2 bin rakımda doğada kendiliğinden yetişen mucize ot, her derde deva oluyor. Doğadan kontrolsüz şekilde sökülerek pazarlanması nedeniyle nesli tehlike altında olan bu otu koparmanın cezası 387 bin 141 lira. Peki, bu etkileyici otun faydaları neler? İşte dağ sarımsağının hiç bilinmeyen şifası.

1 / 12 Tunceli doğasında bulunan ve doğal çiçek soğanları sınıfında yer alan 'Tunceli dağ sarımsağı' endemik bir tür olmasından ötürü “Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabında” zarar görebilir bitkiler sınıfında yer alıyor.

2 / 12 Tunceli dağ sarımsağının doğadan kontrolsüz sökümü yasaklanmış durumda.

3 / 12 387 bin 141 lira idari para cezası uygulanıyor Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması kapsamında 2872 sayılı Çevre Kanunuyla ticareti de yasaklanan Tunceli dağ sarımsağını toplayanlara 387 bin 141 lira idari para cezası uygulanıyor.

4 / 12 Tunceli dağ sarımsağının diğer sarımsak ve soğanlardan ayıran özellik çiçek açıp tohum bağlaması.

5 / 12 Bu nedenle en kolay çoğalması ancak tohumla gerçekleşebiliyor.

6 / 12 Özellikle çiçeklenme dönemlerinde sökülmesi; neslinin tehlikeye düşmesine ya da yok olmasına neden olabilir.

7 / 12 Dağ sarımsağının faydaları neler?

Yüksek kan basıncı, yüksek kolesterol seviyelerini düşürerek kalp hastalıklarına karşı koruma sağlamakta.

Zengin antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir aynı zamanda enfeksiyonlara karşı korur.

8 / 12 Kan akışını artırıyor ve kalp sağlığını koruyarak oluşabilecek kalp hastalıklarının önlenmesine yardımcı oluyor.

Damar tıkanıklığını önleyerek kalp hastalıkları riskini ortadan kaldırıyor.

9 / 12 İçeriğindeki sülfür bileşikleri sayesinde kansere karşı önleyici oluyor. Kanser hücrelerinin büyümesini önleyen sülfür bileşikleri, tümör vb. kanser risklerini azaltıyor.

10 / 12 Kabızlık sindirim sorunlarını önlüyor: İçerdiği prebiyotik lifler sayesinde sindirim sağlığını düzenleyen sarımsak kabızlık gibi sindirim sorunlarını önlemeye yardımcı oluyor.

11 / 12 İltihaplanmayı azaltarak eklem ağrıları, romatizma ve diğer iltihabi rahatsızlıkların semptomlarını hafifletiyor.

Kan şekerini düşürmeye yardımcı olan yabani sarımsak kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı oluyor.