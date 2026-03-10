Düzce Belediyesi Gazze’de iftar sofrası kurdu

İsrail saldırıları nedeniyle uzun süredir zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Gazze’de, Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla kurulan iftar sofralarında, çadırlarda yaşayan binlerce Filistinli bir araya gelerek oruçlarını açtı. Organizasyon kapsamında ayrıca, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımı da yapıldı. Düzce Belediyesi’nin iftar sofrası ve yemek dağıtım desteği 10 gün boyunca devam edecek.