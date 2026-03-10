Düzce Belediyesi Gazze’de iftar sofrası kurdu

Düzce Belediyesi, İsrail saldırıları sonucu çadırlarda yaşamak durumunda kalan kardeş şehir Gazze halkı için bölgede iftar sofraları kurdu.
Düzce Belediyesi, paylaşma ve dayanışma ayı Ramazan’da kardeş şehri Gazze’yi de unutmadı. Başkan Dr. Faruk Özlü’nün de üzerinde hassasiyetle durduğu Gazze’ye destek konusunda birçok çalışma gerçekleştiren Düzce Belediyesi, ayni ve nakdi yardımlarını bölgeye ulaştırdı.
Kendi bünyesinde çeşitli etkinlikler düzenleyerek Gazze için toplanan yardımların ulaştırılmasını sağlayan Düzce Belediyesi, Ramazan ayı ile birlikte bu yardımlarına hız verdi. Mart ayında gerçekleştirilen meclis toplantısında alınan karar ile birlikte harekete geçen belediye, Gazze’de iftar sofraları kurulmasını sağladı.
İsrail saldırıları nedeniyle uzun süredir zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Gazze’de, Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla kurulan iftar sofralarında, çadırlarda yaşayan binlerce Filistinli bir araya gelerek oruçlarını açtı. Organizasyon kapsamında ayrıca, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımı da yapıldı. Düzce Belediyesi’nin iftar sofrası ve yemek dağıtım desteği 10 gün boyunca devam edecek.