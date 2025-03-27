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Edirne'de şekerlemeciler bayram mesaisinde: En fazla geleneksel tatlar tercih ediliyor

Edirne'de şekerlemeciler bayram mesaisinde: En fazla geleneksel tatlar tercih ediliyor

09:4527/03/2025, Perşembe
AA
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Osmanlı saray mutfağının mirası asırlık tatlılar, Ramazan Bayramı öncesi Edirne'de usta ellerde yeniden hayat buluyor.

Kentin köklü şekerlemecileri, badem ezmesinden Kavala kurabiyesine, deva-i misk helvasından kallavi kurabiyeye kadar birçok geleneksel lezzeti bayram sofraları için hazırlıyor.


Edirne'nin tarihi dükkanlarında bayram için tatlı mesaisi günler öncesinden başladı.

Osmanlı padişahlarının konuklarına sunduğu bu özel lezzetler, bugün de Edirne'nin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanında sofraları süslemeye hazırlanıyor.

Kentte uzun yıllardır şekerlemecilik yapan Arif Meriç, siparişlere yetişebilmek için ek mesai yaptıklarını söyledi.



Sadece Edirne'den değil Türkiye'nin her yerinden sipariş aldıklarını anlatan Meriç, "Bayramda misafirlere ikram edebileceğimiz, tarihimizden gelen lezzetleri yapıyoruz. Badem ezmesi, Kavala kurabiyesi, deva-i misk helvası, kallavi yani tarihimizde ne kadar güzellikler varsa Türkiye'nin sofralarına yetiştirmeye gayret ediyoruz." dedi.



Kentte faaliyet gösteren şekerleme firmasının üretim müdürü Ece Karagöz de Ramazan Bayramı öncesi taleplerin arttığını belirterek, "Bayram için Kavala kurabiyesi ve badem ezmesi siparişlerinde inanılmaz artış var." diye konuştu.



#edirne
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