Edirne'de şekerlemeciler bayram mesaisinde: En fazla geleneksel tatlar tercih ediliyor

Kentin köklü şekerlemecileri, badem ezmesinden Kavala kurabiyesine, deva-i misk helvasından kallavi kurabiyeye kadar birçok geleneksel lezzeti bayram sofraları için hazırlıyor.





Edirne'nin tarihi dükkanlarında bayram için tatlı mesaisi günler öncesinden başladı.

Osmanlı padişahlarının konuklarına sunduğu bu özel lezzetler, bugün de Edirne'nin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanında sofraları süslemeye hazırlanıyor.

Kentte uzun yıllardır şekerlemecilik yapan Arif Meriç, siparişlere yetişebilmek için ek mesai yaptıklarını söyledi.







