En sağlıklı kahve ortaya çıktı: Yapımı 24 saat sürüyor çok az kişi biliyor

Kahvenin faydaları ve insan vücuduna etkisi bilimsel olarak kanıtlanırken yapılan son araştırma, en sağlıklı kahveyi ortaya çıkardı. Sıcak, soğuk, sütlü ve birçok farklı yöntemle tüketilen kahvenin son popüler yöntemi ve vücuda etkileri kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Peki en sağlıklı kahve hangisi? Kahvenin insan vücuduna etkileri neler? İşte cevabı...
En sağlıklı kahve hangisi?
Kahve üzerinde yapılan son araştırmalar, özellikle soğuk demleme yöntemiyle yapılan kahvenin, diğer kahve türlerine göre daha sağlıklı olduğunu gözler önüne serdi.
Soğuk demleme kahvesi nedir?
Soğuk demleme kahvesi, düşük sıcaklıkta, uzun süre demlenen bir kahve türüdür.
Bu yöntem, kahvenin asidik bileşenlerini ve acılığı azaltarak daha yumuşak ve tatlı bir içim sağlar. Ayrıca bu kahve türü, vücudun daha az asidik tepki vermesini sağlar, bu da mideye daha az zarar verir.
Soğuk demleme kahvenin faydaları neler?
Soğuk demleme kahvesinin en büyük avantajlarından biri, içerdiği antioksidanlar ve düşük asidik yapısıdır. Bilim adamları, kahvenin içerdiği antioksidanların kanser gibi hastalıklara karşı koruyucu etkileri olabileceğini belirtiyor.
Sinir sistemine etkisi
Ayrıca, soğuk demleme kahvesinin sinir sistemini uyarıcı etkisi, Türk kahvesi ya da filtre kahveden daha az belirgindir, bu da kahve severler için ideal bir seçenek olabilir.
Soğuk demleme kahvesi nereden alınır?
Son yıllarda popülaritesi oldukça artan soğuk demleme kahvesi birçok yerde karşımıza çıkıyor. Özellikle sağlıklı yaşamı benimseyenler ve kahveye farklı bir lezzet arayanlar tarafından tercih edilen bu kahve türü, pek çok kafe ve organik ürün satan dükkanlarda bulunabiliyor.
Soğuk demleme kahvenin yapılışı
Kahve çekirdekleri kalın bir şekilde öğütülür.
Daha sonra öğütülmüş çekirdekler, suyla karıştırılır. Su için yaygın oranın 1/4 veya 1/5 arasında değiştiği belirtilir. Yani her bir ölçü kahve için 4-5 ölçü su kullanılır.
Demleme Süresi: Karışım, genellikle oda sıcaklığında veya buzdolabında 12-24 saat boyunca demlenmeye bırakılır. Bu süre boyunca su, kahve çekirdeklerinden tatları, yağları ve aromaları çeker. Demleme süresi tamamlandıktan sonra karışım, bir filtre veya süzgeç kullanılarak süzülür.