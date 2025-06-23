Eşi izin vermediği için okuyamadı: 78 yaşında imam hatipten 80 not ortalamasıyla mezun oldu

Möminat Dilli, eğitimini tamamladığı okulunda yaptığı açıklamada, eşinin 2022'deki vefatından bir yıl önce "Çok hastayım biliyorum. Ben ölsem sen okuyacaksın, içinde kalmış. Sana izin veriyorum, git nereye kaydını yaptırıyorsan yaptır." demesinin ardından okul aramaya başladığını anlattı.





Eşinin izin vermesine çok sevindiğini aktaran Dilli, "Birçok imam hatip lisesine başvurdum hatta erkek imam hatip liselerine bile gittim. Beni kız liselerine yönlendirdiler. Bağcılar'a kadar gittim ama sonunda Başakşehir Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açık öğretimine kaydoldum. Eğitime başladım ve hiç sınıfta kalmadım. Haftada iki gün okula geliyordum. İlk zamanlar taksiyle geliyordum. Sonra komşular taksiyle okula gittiğimi öğrenince arabalarıyla götürmeye başladı." ifadelerini kullandı.





Perde takarken düşünce hastaneye gitmek zorunda kaldığı için yalnızca bir gün okuluna devam edemediğini belirten Dilli, eğitimin başlarında sınıfın çok kalabalık olduğunu, bazı arkadaşlarının derslerin zorluğu nedeniyle düz liseye geçtiğini, ancak kendisinin devam ettiğini kaydetti.





Okumayı ve liseye gitmeyi çok istediğini vurgulayan Dilli, "Ne istiyorsanız isteyin ama sabırlı olun." dedi.







