TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni orijinal dizisi 'Gassal' ile ilgi çeken ve 'ölü yıkayıcı' olarak bilinen gassallık, günümüzde giderek daha fazla merak edilen mesleklerden biri haline geldi. İlginç bir meslek olan gassallık, belirli şartlar ve eğitim gereksinimleriyle yapılabiliyor. Peki nasıl gassal olunur? Gassallar ne kadar maaş alıyor? İşte Gassallık mesleği ile ilgili tüm detaylar…

1 /7 İslam'da cenaze yıkama, ölen kişiye hem bedensel hem de ruhsal saygı gösterilmesi amacıyla yapılan bir ibadettir. Bu uygulama, İslam'ın temizlik ve arınma konusundaki vurgusunu yansıtır ve Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) sünnetine dayanır. Cenazeyi yıkayan kişiye ise "gassal" denir. Gassal, Arapçadaki "yıkayan" anlamına gelen bir kelimedir.















2 /7 Öte yandan TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni orijinal dizisi "Gassal", hikayesi ve etkileyici oyuncu performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.

3 /7 TRT'nin dizisiyle yeniden popülerlik kazanan gassallık, son dönemde merak edilen bir konu haline geldi. Gassal nedir, kimdir, nasıl olunur ve ne kadar kazanır gibi sorular araştırılıyor.

4 /7 İşte 'gassal' hakkında merak edilen bazı bilgiler...

Nasıl gassal olunur?

Ortaöğretim kurumlarının İmam Hatip Bölümünden mezun olmak

MEB Onaylı Cenaze Hizmetleri Kursu Bitirme Belgesine sahip olmak.

Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak

KPSS puanı 60 ve üzeri olmak











5 /7 Kimler gassal olabiliyor?

Gassal, İslam'ın cenaze yıkama ve kefenleme kurallarını bilmelidir.

Kadın cenazeleri kadın gassallar tarafından yıkanır. Erkek cenazeleri erkek gassallar tarafından yıkanır.

Gassal, ölü bedenle çalışmaya hazır olmalı ve bu durumun psikolojik ağırlığını kaldırabilecek bir yapıda olmalıdır.

6 /7 Gassal maaşları ne kadar?

Gassal maaşları, deneyim süresi, eğitim durumu ve görev yapılan kuruma göre farklılık gösterebilir.

