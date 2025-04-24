Girişimci kardeşler 10 çeşit üzüm bağ çubuğu yetiştirmeye başladı

Kardeşlerden Aytaç Ünlükoç, "Sarıgöl ve çevresinde her geçen yıl çeşitli üzüm yetiştirmekte ve dikimi yapılmakta. Bu nedenle böyle bir girişim için kolları sıvadık. 8 dekarlık alanda 90 bini köklü, 50 bin adedi de serada tüplü olmak üzere toplam 140 bin adet 10 farklı üzüm çubuğu yetiştirmeye başladık." dedi.