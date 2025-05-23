Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan kaza sonrası ilk kez anlattı: İşte kimsenin bilmediği o detay

Gönül Dağı dizisindeki Taner rolüyle sevilen ünlü oyuncu Berk Atan, Nisan ayında geçirdiği trafik kazasının ardından uzun bir tedavi süreci geçirmişti. Kaburga kırıkları nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu, yeniden setlere dönerken, kaza gününe dair bugüne kadar paylaşmadığı bir detayı ilk kez açıkladı. Açıklaması, hayranlarını bir kez daha duygulandırdı.
Nisan ayında sete gitmek üzere yola çıkan Berk Atan, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde geçirdiği trafik kazasıyla sevenlerini endişelendirmişti.
Kaburga kemikleri kırılan ve 11 gün boyunca hastanede tedavi gören Berk Atan,"Kötü bir kaza atlattık ama ayaktayız. Şu an kaburgada hala 6 kırık var. Haftaya gidip 2-3 bölüm de arka arkaya çekeceğim” demişti.
Uzun bir tedavi sürecinin ardından Berk Atan yeniden sağlığına kavuştu ve setlere geri döndü.
Hem karakteri hem başarılı oyunculuk performansıyla sevenlerinin gönlünde taht kuran Berk Atan, yaşadığı zorlu süreç hakkında kimsenin bilmediği o detayları ilk kez açıkladı.
Kimsenin bilmediği o detay
Sete giderken yaşadığı trafik kazasında kaburgası kırılan Berk Atan, başrolünü oynadığı dizide yaşadığı bu talihsiz olayı canlandırdı. Gönül Dağı'nın 180. bölümünde, Taner karakteri İstanbul dönüşünde trafik kazası geçiriyor.
"Annemin doğum günüydü"
Berk Atan yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Rabbim beni aileme ve sevenlerime bağışladı. Büyük bir kaza geçirdim. 7 kaburga kemiğim kırıldı. Çok şükür şu an iyiyim. Daha da iyi olacağım. Kaza geçirdiğim gün annemin doğum günüydü. Rabbim beni anneme bağışladı. Ailemin, tüm sevenlerimin dualarıyla sağlığıma kavuştum. Beni arayan, soran, tüm iyi dilek ve dualarını esirgemeyen sevenlerime gönülden teşekkür ediyorum"