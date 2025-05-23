Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan kaza sonrası ilk kez anlattı: İşte kimsenin bilmediği o detay

"Annemin doğum günüydü"

Berk Atan yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Rabbim beni aileme ve sevenlerime bağışladı. Büyük bir kaza geçirdim. 7 kaburga kemiğim kırıldı. Çok şükür şu an iyiyim. Daha da iyi olacağım. Kaza geçirdiğim gün annemin doğum günüydü. Rabbim beni anneme bağışladı. Ailemin, tüm sevenlerimin dualarıyla sağlığıma kavuştum. Beni arayan, soran, tüm iyi dilek ve dualarını esirgemeyen sevenlerime gönülden teşekkür ediyorum"



