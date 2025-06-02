Görülmemiş sivrisinek kovma yöntemi: Ne ilaç ne cihaz ne de sprey

Eczane ve market raflarında bulunan sprey, losyon, fişe takılan cihaz veya tablet gibi ürünler genellikle ilk başvurulan çözümler arasında yer alıyor. Ancak bu kimyasal içerikli ürünler, özellikle hassas ciltlerde alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor ve uzun vadede maddi olarak da zorlayıcı olabiliyor.





Bu doğal yöntem için önce tuvalet kağıdı veya havlu kağıttan 10-15 santimlik bir şerit kesin. Bu şeridi uzunlamasına rulo yaparak ince bir şekilde sarın. Sonrasında rulonun bir ucunu küçük bir cam şişeye yerleştirin, dışarıda kalan kısmına ise az miktarda diş macunu sürün. Nane veya mentollü diş macunları sivrisinekleri uzak tutmada daha etkilidir çünkü bu kokular onlar için oldukça iticidir.