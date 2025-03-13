Günlerdir konuşuluyordu: Karadeniz'deki o ev ile ilgili şaşırtan sonuç ortaya çıktı

'Teşhis yanlış konulmuş'





Kayan evin üst yapısının çok düzgün yapıldığı ancak zemin analizinde eksiklikler olduğunu aktaran Prof. Dr. Kaya, "Burada üst yapının çok düzgün bir şekilde yapıldığını gözlemlemiş olduk. Fakat eksik olan bir şey vardı; zemin araştırılması ve analizi düzgün yapılmamış. Röntgen düzgün çekilmediği için teşhisi yanlış konulmuş. Zayıf bir zeminin üstüne bir yerleşim yeri olarak sağlam bir bina yapılmış ancak sonrasında bir heyelan olayı vuku bulmuş. Mühendislik açısından binayı yaptığınız arazi tahribata da uğramış" diye konuştu.