ABD'nin California eyaletinde yaşayan bir kişide H5N1 vakasının görülmesi yetkilileri harekete geçirdi. H5N1 mutasyonu ülkede olağanüstü hal ilan ettirirken bilim adamları arasında büyük endişelere yol açtı. Vakaların hızlı yayılımı konusunda uyarılarılar yapılırken Scripps Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, bu virüsün adapte olma ve muhtemelen insanlar arasında yayılma potansiyeline ışık tuttu. Araştırmacılara göre, bu varyantın hayvanlardan insan popülasyonuna sıçraması çok uzun sürmeyebilir ve bu da dikkatli gözetim ve tedbir için kısıtlamalara yol açabilir.

1 /12 H5N1 kabusu geri döndü. ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşayan bir kişi, kuş gribi sebebiyle hastaneye kaldırıldı.



2 /12 Vaka ABD'de insanlarda görülen ilk ciddi kuş gribi vakası olarak kayda geçerken, Kaliforniya eyaletinde salgın riski nedeniyle acil durum ilan edildi.



3 /12 ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) yapılan açıklamada, 65 yaş üzerinde olan ve kronik sağlık sorunları bulunan hastanın, virüse yakalanmasının ardından solunum güçlüğü yaşadığı belirtildi.



4 /12 Hastanın virüsü evinin arka bahçesindeki kümes hayvanlarından kaptığı açıklanırken, yapılan incelemelerde virüsün ABD ve Kanada'da daha önce de insanlara bulaşan "D1.1" tipine rastlandığı aktarıldı.



5 /12 İlk ciddi vaka CDC, kuş gribinin Nisan ayından bu yana çoğu hayvan çiftliklerinde çalışan işçiler olmak üzere 61 insana bulaştığını tespit etmişti. Ancak, vakaların hafif seyrettiği açıklanmıştı.



6 /12 Ülkede OHAL ilan edildi Kuş gribi salgını, ABD'nin Kaliforniya eyaleti yönetimini de alarma geçirdi. 12 Aralık'ta Kaliforniya'nın güneyindeki 4 büyükbaş hayvan çiftliğinde yapılan kuş gribi testlerinin pozitif çıktığını duyuran Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, sağlık riski nedeniyle acil durum ilan edildiğini açıkladı.



7 /12 Newsom yaptığı açıklamada, "Bu bildiri, devlet kurumlarının bu salgına hızlı bir şekilde yanıt vermek için ihtiyaç duydukları kaynaklara ve esnekliğe sahip olmalarını sağlamak için hedeflenmiş bir eylemdir" dedi.



8 /12 H5N1 virüsü, kuş gribi nedir? Kuş gribi, genellikle kuşları etkileyen ancak bazen diğer hayvanlara ve insanlara da bulaşabilen, Avian Influenza Virüsü (AIV) adı verilen virüslerin neden olduğu bir hastalık olarak bilinir.





9 /12 H5N1 ölümcül mü? Dünya, özellikle kuşlar ve diğer hayvanlar arasında küresel çapta önemli hastalıklara ve ölümlere neden olan H5N1 virüsü ile çalkalanıyor. İnsanlara da bulaşan H5N1 virüsü, kuşların sindirim ve solunum sistemlerini etkileyebilir ve bazen ölümcül olabiliyor.



10 /12 H5N1 nasıl bulaşır? İnsanlarda kuş gribi genellikle enfekte hayvanlarla doğrudan temas sonucu bulaşır.

11 /12 H5N1 kuş gribi mutasyonu bilim dünyasını alarma geçirdi Scripps Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, bu virüsün adapte olma ve muhtemelen insanlar arasında yayılma potansiyeline ışık tuttu. Araştırmacılara göre, bu varyantın hayvanlardan insan popülasyonuna sıçraması çok uzun sürmeyebilir ve bu da dikkatli gözetimi ve kısıtlamayı zorunlu hale getirebilir.

