Haberlerden etkilendi 8 yılda 8 bin şehidin kabrini ziyaret etti: Ülkenin en ücra köşelerinde yatan şehitlerimizi buldu

Katıldığı şehit cenaze törenlerinden etkilendiğini ve bunun üzerine kabirleri ziyaret etmeye başladığını ifade eden Sütçüoğlu:





"Çevremizdeki şehit haberleri ve cenazeleri beni bu manevi duyguya iten yön oldu. Biz, bu güzel topraklarda yaşayabiliyorsak kıymetli şehitlerimiz sayesindedir. Minnet borcumu ödemek amacıyla şehit ziyaretleri yaparak unutulmadıklarını onlara göstermeye çalışıyorum. Şu ana kadar 81 ilde 8 binin üzerinde şehit kabri ziyareti yaptım. Hala daha ziyaretlerim devam ediyor. Öncelikli olarak 81 ilin mezarlıkları ile başladığım bu yolda artık en ücra köşede, gidilmez denilen köylerde bile şehitlerimizi bularak onları ziyaret ediyorum. Gittiğimiz yerlerde şehit ailelerini de ziyaret ediyorum. Şehitlerimizin mezarlarında herhangi bir sorun varsa kendi çapımda yapmaya çalışıyorum, yapamasam da ilgili devlet kurumlarına bildiriyorum"



