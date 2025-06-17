Hakkarili 4 çocuk annesi kadın evden başlayarak büyüttüğü işte birçok kişiye istihdam sağladı

Esenyurt Mahallesi'ndeki TOKİ evlerinde açtığı atölyede 7 kişiye iş fırsatı sunan Zeyrek, "Evde bu işi yapmaya başladım ve daha sonra Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim aldım. Aldığım belgelerle kendi iş yerimi açtım. Şu anda yanımda çalışan 7 kişiye hem iş öğretiyorum hem de iş imkanı sağlıyorum. İnşallah yakın zamanda hayalimdeki büyük bir tekstil iş yerini kurarım ve 40 kişiye iş kapısı olurum" dedi.







