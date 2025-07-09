Her gün 600 kişiye sıcak yemek 60 kişiye ücretsiz berber hizmeti veriliyor

Yozgat Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde her gün yüzlerce vatandaşa destek olmaya devam ediyor. Belediye tarafından yürütülen sosyal yardım programları kapsamında, günlük 600 kişiye sıcak yemek hizmeti sunuluyor. Özellikle yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlandığı bu hizmetle, vatandaşların temel ihtiyaçları karşılanıyor.
Ayrıca belediye, kişisel bakım hizmetlerini de ihmal etmiyor. Günlük ortalama 60 kişiye ücretsiz berber hizmeti sağlanarak, vatandaşların hijyen ve bakım ihtiyaçları gideriliyor. Berber hizmetinden özellikle yaşlılar, engelliler ve evde bakıma muhtaç kişiler faydalanıyor. Yozgat Belediyesi'nden aktif yardım alan 863 aile ve 2 bin 100 kişi bulunuyor. Verilen bu hizmetlerle Yozgat'ta ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.
"Evinden çıkamayacak durumdaki yaşlı, hasta, yatalak olan ve mali durumu yerinde olmayan yaklaşık 60 kişiyi berberimiz belli periyotlarla ziyaret eder. Gerekli saç sakal bakımını yaptıktan sonra tekrar iş yerine döner. Berber hizmetimizden vatandaşlarımız çok çok memnun. Bayramlarda bu hizmete öncelik veririz. Bayramlar bizim kültürümüzde çok önemlidir" dedi.
Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan sosyal yardım konusunda şöyle konuştu:
"Belediyemiz, sosyal belediyecilik alanında üstüne düşenleri fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Daha önce değişik şekillerde yapılan sosyal yardımlar vardı. Koli dağıtımı, ekmek dağıtımı, yemek dağıtımı gibi. Bu sene bunları biraz daha kontrollü kurallı biraz daha insan onuruna yakışır şekilde yapabilmek için yeni bir düzenleme yaptık. Seçimlerde ‘refah kart' adını koymuştuk ama sonrasında daha kucaklayıcı olsun diye ismini ‘Yozgat kart' olarak değiştirdik. Şu anda 450 kişiye Yozgat kartı verdik. Ailedeki gelir durumu ve birey sayısına göre değişik miktarlarda yükleme yapmak suretiyle sosyal yardımlardan faydalanmalarını sağlıyoruz. Ayrıca yaşlılık hastalık gibi nedenlerle yemeklerini yapamayan vatandaşlarımız var. Bu ailelere ekmek ve yemekleri gönderiyoruz. Dönemsel olarak okul yardımlarımız var. Giyim yardımlarımız var. Bu alanda sosyal belediyeciliği en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz"