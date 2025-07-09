Her gün 600 kişiye sıcak yemek 60 kişiye ücretsiz berber hizmeti veriliyor





Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan sosyal yardım konusunda şöyle konuştu:





"Belediyemiz, sosyal belediyecilik alanında üstüne düşenleri fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Daha önce değişik şekillerde yapılan sosyal yardımlar vardı. Koli dağıtımı, ekmek dağıtımı, yemek dağıtımı gibi. Bu sene bunları biraz daha kontrollü kurallı biraz daha insan onuruna yakışır şekilde yapabilmek için yeni bir düzenleme yaptık. Seçimlerde ‘refah kart' adını koymuştuk ama sonrasında daha kucaklayıcı olsun diye ismini ‘Yozgat kart' olarak değiştirdik. Şu anda 450 kişiye Yozgat kartı verdik. Ailedeki gelir durumu ve birey sayısına göre değişik miktarlarda yükleme yapmak suretiyle sosyal yardımlardan faydalanmalarını sağlıyoruz. Ayrıca yaşlılık hastalık gibi nedenlerle yemeklerini yapamayan vatandaşlarımız var. Bu ailelere ekmek ve yemekleri gönderiyoruz. Dönemsel olarak okul yardımlarımız var. Giyim yardımlarımız var. Bu alanda sosyal belediyeciliği en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz"































