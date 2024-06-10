Herkes tüketiyor kimse tehlikenin farkında değil: Bilim adamları açıkladı

Günlük yaşantımızın bir parçası haline gelen iki ürün ile ilgili korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Bilim adamları tarafından yapılan araştırmada, yaygın şekilde kullanılan yapay tatlandırıcılardan ksilitolün kalp krizi ve felç riskini artırdığı bulundu. Kullanırken iki kez düşünün... İşte, yapay tatlandırıcıların yoğun olarak kullanıldığı ürünler.

1 / 7 Diyabet hastalarının veya zayıflamak isteyenlerin kullandığı ksilitol, sakız ve diş macunu gibi ürünlerde de bulunuyor.

2 / 7 Kalp krizi, felç ve ölüm riski neredeyse iki kat artıyor: Geçen yıl yapılan bir çalışmada ksilitol gibi şeker alkolü sınıfında yer alan eritritol adlı tatlandırıcının kalp krizi ve felç riskini iki kata kadar artırdığı tespit edilmişti.

3 / 7 Şekeri azaltılmış birçok gıdada ve sakız ve diş macunu gibi ürünlerde kullanılan ksilitol adı verilen düşük kalorili tatlandırıcı, kalp krizi, felç ve ölüm riskinin neredeyse iki katıyla bağlantılı olabilir.

4 / 7 Cleveland Clinic Lerner Kardiyovasküler Teşhis ve Önleme Merkezi direktörü, kıdemli çalışma yazarı Dr. Stanley Hazen, "Sağlıklı gönüllülere seviyelerin ne kadar yükseleceğini görmek için ksilitol içeren tipik bir içecek verdik ve seviyeler 1000 kat arttı" dedi.

5 / 7 Bu araştırmayı yürüten ekip yeni çalışmalarında ksilitolün kalp damar sağlığı üzerindeki etkisini inceledi.

6 / 7 'Kandaki glukoz bin katına çıkıyor' Bilim insanları ayrıca ksilitol tükettikten sonra kandaki glukoz seviyesinin bin katına çıkarak 6 saat boyunca yüksek kaldığını kaydetti.