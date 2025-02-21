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Hülya Koçyiğit'ten şaşırtan itiraf: 'Hayatınızı kim oynasın?' sorusuna verdiği cevap dikkat çekti

Hülya Koçyiğit'ten şaşırtan itiraf: 'Hayatınızı kim oynasın?' sorusuna verdiği cevap dikkat çekti

Pınar Görgü
Pınar Görgü
15:1121/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit, geçtiğimiz günlerde Londra'da talihsiz bir kaza geçirmişti. Usta oyuncudan dikkat çeken bir açıklamada geldi. "Hayatınız film olsa, sizi ve eşiniz Selim Soydan’ı kim oynar?" sorusuna verdiği yanıt, kısa sürede gündem oldu.

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Hülya Koçyiğit, geçtiğimiz günlerde Esenler Sinema Akademisi'nde düzenlenen bir programa katıldı.

Ancak, program öncesi yaptığı açıklama ile şaşırttı.

'Hayatınız film olsa, sizi ve eşiniz Selim Soydan'ı kimlerin oynamasını isterdiniz?' sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. 

Akşam'ın haberine göre,

Hülya Koçyiğit, "Ukalalığım tutar, çok karışırım.

İnsanları rahatsız ederim ama bir gün birileri yaparsa da helal olsun derim.

Ama hayattayken istemem" ifadelerini kullandı.

#Hülya Koçyiğit
#sinema
#hayat
#Yeşilçam

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