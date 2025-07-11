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İbrahim Tatlıses 40 yıllık dostu için 'Beslediğim köpek' demişti: Tek kalemde sildi

İbrahim Tatlıses 40 yıllık dostu için 'Beslediğim köpek' demişti: Tek kalemde sildi

Pınar Görgü
Pınar Görgü
11:5411/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Son zamanlarda yakın çevresi ve aile içi gerginliklerle gündemdeki yerini koruyan İbrahim Tatlıses, uzun yıllar yakın dostluk kurduğu iki isimle bağlarını tamamen kopardığını duyurdu. Sosyal medya hesabında, “Artık hiçbir bağım kalmadı” diyerek ilişkisini sonlandırdığını paylaştı.

Kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses’e rest çeken İbrahim Tatlıses, bu kez yıllardır "kirvem" ve "can dostum" dediği iki isimle yollarını ayırdı.

Sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamayla ilişkisini tamamen kestiğini duyuran Tatlıses’in bu çıkışı, takipçilerini şaşırttı.

Usta isim, kısa bir süre önce sosyal medya hesabında paylaştığı "Beslediğim köpeklerin kemiklerini kesince havlamaya başladılar" notuyla gündeme gelmiş ve bu sözlerin "Kirvem" dediği Metin Cantimur'a olduğu ortaya çıkmıştı.

Uzun yıllardır hayatında olan bu iki ismi hayatından çıkaran Tatlıses, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"5 yıl boyunca yanımda çalışan Mevlüt Aybı ile artık hiçbir bağım kalmamıştır. Görev süreci sona ermiştir ve kendisi şu anda ne yanımda çalışmakta ne de beni temsil etmektedir. Ayrıca kamuoyunda 'kirvem' olarak bilinen Metin Cantimur ile olan dostluğum da bitmiştir. Dostlarıma ve sevenlerime duyurulur."

#İbrahim Tatlıses
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