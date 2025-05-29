İbrahim Tatlıses 'Mezarıma gelmesinler' diyerek vasiyetini açıkladı: İki kişiyi affetmeyeceğim

Son günlerde ailesi, kardeşi ve yakın çevresi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses, yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İbrahim Tatlıses, 'İki kişiyi affetmeyeceğim' diyerek vasiyetini açıkladı. Kimleri işaret ettiği merak konusu oldu.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, bir kez daha yaptığı açıklamanın ardından sosyal medyada gündem oldu.
Üstüne basa basa 2 kişiyi affetmeyeceğini belirten 73 yaşındaki şarkıcı, "Mezarıma da gelmesinler" diyerek olayı şu sözlerle anlattı;
“Biri erkek, biri dişi. Mezarıma da gelmesinler. Sevenlerim onlara yuh çeksin.
"Savcılıktan uzaklaştırma bile alacağım"
Bulundukları şehirden bile taşındım. İzmir'e kaçtım yani. Bodrum'dan bile kaçtım. Uzaklaştırma bile aldırmam gerek, yaklaşmasınlar."
Ünlü ismin isim vermeden kimlerden bahsettiği merak konusu oldu.
İbrahim Tatlıses, Adalet Sara'yla evliliğinden olan Ahmet Tatlı ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle gündem olmuştu.
Ahmet Tatlı, babasının akli dengesinin yerinde olmadığını iddia edip dava açmıştı. İbrahim Tatlıses de bu olay üzerine sert ithamlarda bulunmuştu. Mahkeme sonucunda Ahmet Tatlı ve oğlu suçlu bulunarak, ünlü şarkıcıya yüklü bir miktar para ödemişlerdi.
İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak da 'soyadı' tartışması yaşamıştı. İbrahim Tatlıses,
“Benim soyadımı kullanmasın” diyerek rest çekmişti. Baba - kız bu olay sonrası ilişkilerini sonlandırmıştı.
Hüseyin Tatlı ise ağabeyi İbrahim Tatlıses’in “Oğlum senden bir şey olmaz, kendini yorma” sözlerine sosyal medyada paylaşım yaparak yanıt vermişti. İkili birbirlerine ağır ithamlarda bulunmuştu.