Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
İbrahim Tatlıses 'Mezarıma gelmesinler' diyerek vasiyetini açıkladı: İki kişiyi affetmeyeceğim

İbrahim Tatlıses 'Mezarıma gelmesinler' diyerek vasiyetini açıkladı: İki kişiyi affetmeyeceğim

16:3229/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Son günlerde ailesi, kardeşi ve yakın çevresi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses, yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İbrahim Tatlıses, 'İki kişiyi affetmeyeceğim' diyerek vasiyetini açıkladı. Kimleri işaret ettiği merak konusu oldu.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, bir kez daha yaptığı açıklamanın ardından sosyal medyada gündem oldu.


Üstüne basa basa 2 kişiyi affetmeyeceğini belirten 73 yaşındaki şarkıcı, "Mezarıma da gelmesinler" diyerek olayı şu sözlerle anlattı;

“Biri erkek, biri dişi. Mezarıma da gelmesinler. Sevenlerim onlara yuh çeksin.

"Savcılıktan uzaklaştırma bile alacağım"

Bulundukları şehirden bile taşındım. İzmir'e kaçtım yani. Bodrum'dan bile kaçtım. Uzaklaştırma bile aldırmam gerek, yaklaşmasınlar."

﻿﻿Ünlü ismin isim vermeden kimlerden bahsettiği merak konusu oldu.




İbrahim Tatlıses, Adalet Sara'yla evliliğinden olan Ahmet Tatlı ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle gündem olmuştu.

Ahmet Tatlı, babasının akli dengesinin yerinde olmadığını iddia edip dava açmıştı. İbrahim Tatlıses de bu olay üzerine sert ithamlarda bulunmuştu. Mahkeme sonucunda Ahmet Tatlı ve oğlu suçlu bulunarak, ünlü şarkıcıya yüklü bir miktar para ödemişlerdi.


İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak da 'soyadı' tartışması yaşamıştı. İbrahim Tatlıses,

“Benim soyadımı kullanmasın” diyerek rest çekmişti. Baba - kız bu olay sonrası ilişkilerini sonlandırmıştı.

Hüseyin Tatlı ise ağabeyi İbrahim Tatlıses’in “Oğlum senden bir şey olmaz, kendini yorma” sözlerine sosyal medyada paylaşım yaparak yanıt vermişti. İkili birbirlerine ağır ithamlarda bulunmuştu.

#İbrahim Tatlıses
#Dilan Çıtak Tatlıses
#magazin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aydın Didim kurban kesim ve satış yerleri açıklandı: 2025 Kurban Bayramı, kurbanlık kesim noktaları