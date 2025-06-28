İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses yıllar sonra itiraf etti: 'Bugüne kadar konuşmadım çünkü...'

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında zaman zaman gündeme gelen gerginlik, Ahmet Tatlıses’in sosyal medyada yaptığı son paylaşımla yeniden alevlendi.
İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerilim hız kesmiyor.
Geçtiğimiz yıllarda İbrahim Tatlıses, Ahmet Tatlıses'e kendi markasının adını izinsiz kullanarak bir mekan açması iddiasıyla dava açmıştı.
Ahmet Tatlıses, babasından izinsiz kullandığı marka adı nedeniyle babasıyla mahkemelik olmasından dolayı babasıyla arasını açmıştı.
Babası ile arası açık olan Ahmet Tatlıses sessizliğini sosyal medya hesabı üzerinden bozdu.
"Her şey zamanını bekler"
Ahmet Tatlıses, "Mikrofon her uzatıldığında adım geçiyor ama ben bugüne kadar hiç konuşmadım. Çünkü beklediğim bir süreç vardı. Artık o da sonuna yaklaştı. Hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyorum. Sonrası bende. Beni sevenlerin güveni asla boşa çıkmaz. Karşımda sıkıntılar var ama elimde hepsinin hesabı... Gün gelir, tabi ki konuşuruz. Her şey zamanını bekler. Gerçekler sustukça büyür. Saygıyla Ahmet Tatlıses."